15 de janeiro de 2026 às 21:42

António Filipe diz que tem tido mais apoio: "A participação tem vindo a subir"

Acompanhado de Paulo Raimundo, António Filipe aproveitou ainda para dizer que nunca escondeu as suas convicções políticas, apesar de saber que o cargo de Presidente da República "é suprapartidário".

