15 de janeiro de 2026 às 20:28

O momento em que os EUA apreendem mais um petroleiro sancionado no Mar do Caribe

As tropas dos EUA apreenderam, esta quinta-feira, no Mar do Caribe, mais um petroleiro com alegadas ligações à Venezuela.

