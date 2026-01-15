Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 14:02

Rui Borges: "O FC Porto está a fazer uma época fora do normal"

Treinador do Sporting fez a antevisão do encontro de amanhã, com o Casa Pia, e abordou as contas do campeonato no arranque da segunda volta.

