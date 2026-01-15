Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 15:30

Rui Borges e a lesão de Diomande: "Já disse ao doutor que estou dormente, podem picar-me à vontade..."

Rui Borges confirmou esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Casa Pia (amanhã, 20h15) mais uma lesão no plantel do Sporting: Diomande "veio aleijado" da seleção da Costa do Marfim, que disputou a CAN.

