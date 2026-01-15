Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 14:46

Imagens de videovigilância mostram o momento em que drone atinge parque infantil em Lviv

A Câmara de Lviv, no oeste da Ucrânia, divulgou imagens de videovigilância que mostram o momento em que um drone atingiu um parque infantil, esta quinta-feira. O funcionário que estava a limpar a neve sofreu ferimentos ligeiros.

