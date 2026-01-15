Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 14:53

Novas imagens mostram Cláudio Valente a sair da Universidade de Brown após matar dois estudantes

Os procuradores de Rhode Island divulgaram um novo vídeo que mostra o português Cláudio Valente a sair do campus da Universidade de Brown após matar dois estudantes. As imagens, registadas pela câmara de um autocarro, mostram Valente a sair apressadamente enquanto os polícias chegavam ao local do crime.

