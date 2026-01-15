Sábado – Pense por si

Vídeos
15 de janeiro de 2026 às 13:53

Perfil psicológico dos cinco favoritos às presidenciais: o líder, o mobilizador, o previsível, o conciliador e o da razão

A psicóloga clínica Carolina de Freitas Nunes esteve presente no NOW esta quinta-feira e falou sobre algumas das características psicológicas dos candidatos presidenciais que têm aparecido nas sondagens como os mais votados.

