15 de janeiro de 2026 às 13:52

Trump diz que não vai “abdicar de opções” em relação à Gronelândia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, esta quarta-feira, que não vai “abdicar de opções” para a aquisição da Groenlândia e disse acreditar que alguma coisa “dará certo”.

