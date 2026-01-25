Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026 às 08:39

Rui Borges e a expulsão de Matheus Reis: "A malta festejou a quente, se calhar disse alguma coisa que não devia..."

Treinador do Sporting comentou o cartão vermelho direto que o ala viu nos descontos no jogo em Arouca, que os leões venceram, por 2-1.

