01 de janeiro de 2026 às 16:30

Rui Borges confirma mais uma ausência por lesão para o jogo com o Gil Vicente

O treinador do Sporting confirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que não poderá contar com Salvador Blopa para o jogo com o Gil Vicente (amanhã, às 18h45) por lesão.

