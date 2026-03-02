Sábado – Pense por si

Rubio avisa que “os piores ataques” contra o Irão ainda estão por vir

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, garantiu, esta segunda-feira, que os bombardeamentos ao Irão têm como objetivo destruir a capacidade de mísseis balísticos do regime e não provocar uma mudança de liderança.

