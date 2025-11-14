Sábado – Pense por si

14 de novembro de 2025 às 12:27

Rubiales atacado com ovos na apresentação de um livro: teve de ser agarrado para não responder

Durante a apresentação do seu livro "Matar Rubiales", Luis Rubiales foi atacado com ovos por um manifestante que lhe gritava "sem vergonha". O antigo presidente da RFEF não se ficou e tentou ir para cima do responsável pelo ataque, tendo de ser agarrado para não entrar em vias de facto... [Albert Ortega / X]

