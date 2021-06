13:38

Euro 2020: Rua em Haia forrada a laranja para apoiar Países Baixos

É comum as ruas dos Países Baixos ficarem pintadas de laranja em apoio à seleção do país, mas há uma rua em Haia que elevou a fasquia: os moradores forraram os prédios com plástico laranja e encheram a rua com mais de 30 quilómetros de bandeiras e tarjas.