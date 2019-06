A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo reparou à saída do Estádio do Bessa que uma criança com um cartaz pedia-lhe um abraço e mandou parar o autocarro da Seleção. Tratava-se de Eduardo Moreira, de 11 anos, que vive na Trofa e é portador de uma doença rara, denominada de enxerto contra o hospedeiro, segundo a Flash.

16:13

Ronaldo pára autocarro da Seleção para dar abraço a menino com doença rara











