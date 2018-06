A carregar o vídeo ...

A selecção portuguesa efectua esta sexta-feira em Kratovo o último treino antes do confronto de sábado, com o Uruguai, dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018.

Ronaldo marca golo de ângulo impossível no treino da Selecção













