Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de outubro de 2025 às 17:49

Rodeado de aviões militares: A chegada de Trump à base naval americana no Japão

Presidente norte-americano discursou, esta terça-feira, a todos os elementos do exército presentes na cidade japonesa de Yokosuka.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)