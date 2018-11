A carregar o vídeo ...

Mais um remake em live-action da Disney está a caminho das salas de cinema. Com estreia prevista para Março do próximo ano, o filme vai contar com os actores Danny DeVito, Colin Farrell, Eva Green e Michael Keaton.

21:54

Revelado trailer do filme Dumbo pelas mãos de Tim Burton













