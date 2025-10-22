Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de outubro de 2025 às 21:30

Retrato perdido de Pablo Picasso apresentado em Paris antes de ir a leilão

Uma tela inédita do artista espanhol, datada de 1943 e retratando Dora Maar, foi apresentada numa sala de leilões em Paris antes de ser leiloada. A obra, mantida em coleção privada durante mais de oito décadas, possui valor estimado mínimo de 8 milhões de euros.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)