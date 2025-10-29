Sábado – Pense por si

29 de outubro de 2025 às 23:04Associated Press

Resultados renhidos: reações de partidos holandeses às sondagens à boca das urnas

Os apoiantes dos partidos holandeses “D66” e do “Green Left” reagiram esta quarta-feira à noite às notícias de uma sondagem à boca das urnas publicada imediatamente após o encerramento da votação.

