25 de janeiro de 2026 às 13:15

Repórter SÁBADO na íntegra: Contas bancárias alvo de burlão internacional

Giovany Casemiro é um dos cabecilhas de uma organização criminosa internacional que se dedica ao mundo das burlas financeiras. Com sete identidades falsas, o jovem brasileiro criou sociedades comerciais, abriu 46 contas bancárias e terá arrecadado mais de seis milhões de euros. Em Portugal, há lesados com contas bancárias de três instituições diferentes. A investigação da Polícia Judiciária a esta organização internacional está ainda a decorrer.

