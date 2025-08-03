Sábado – Pense por si

03 de agosto de 2025 às 13:13

Repórter SÁBADO: mulher com quatro filhos menores está na iminencia de ser despejada da casa onde mora há mais de dez anos

A Câmara Municipal de Odivelas diz que não tem casas para realojar esta familia e que Ana Filipa tem de arrendar uma habitação. Com um rendimento de 1000 euros não o consegue fazer. Esta mãe está desesperada, pode ter de ir morar para a rua ou de ser separada dos filhos.

