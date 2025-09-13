Sábado – Pense por si

13 de setembro de 2025 às 17:07

Repórter Sábado: fomos turistas em Sintra e testemunhámos o caos em que se transformou a vila património mundial da UNESCO

Esta é a primeira parte de uma reportagem que lhe vai mostrar a realidade vivida na primeira pessoa. Para ver às 22h40 no NOW

