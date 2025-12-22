Sábado – Pense por si

22 de dezembro de 2025 às 16:25

Pai Natal troca o trenó pelo barco: mais de 700 crianças da Amazónia receberam presentes

Várias comunidades residentes na Amazónia, no Brasil, receberam presentes pelas mãos de um Pai Natal que navegou este sábado sozinho pelo rio que atravessa a floresta.

