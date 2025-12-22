Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de dezembro de 2025 às 16:35

Já viu um presépio esculpido em gelo? Existe e pode ser visitado na Colômbia

Foi necessário um mês e 20 toneladas de gelo para ser criado um presépio especial situado na capital da Colômbia. Várias pessoas começaram, este sábado, a visitar o local para ver a escultura.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)