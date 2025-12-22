Sábado – Pense por si

22 de dezembro de 2025 às 14:00Associated Press

Imagens de videovigilância mostram autor do ataque na principal estação de metro de Taiwan a lançar cocktails Molotov

Polícia divulgou, esta segunda-feira, um vídeo que mostra um homem, de 27 anos, armado com uma faca e a atirar vários “cocktails Molotov ou granadas de fumo" na principal estação de metro de Taipé, segundo o chefe dos bombeiros. Há registo de pelo menos três mortos.

