22 de dezembro de 2025 às 16:43

Exposição junta mais de um milhão de luzes, música e flores gigantes em parque nos EUA

Crianças e adultos estão encantados com a nova exposição situado em Golden Gate Park, em São Francisco.

