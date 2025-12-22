Sábado – Pense por si

22 de dezembro de 2025 às 13:00Associated Press

Ruas completamente alagadas após chuvas intensas na Califórnia

Imagens registadas este domingo mostram carros a circular em estradas inundadas, depois da passagem de fortes chuvas na cidade de Redding, no estado norte-americano da Califórnia.

