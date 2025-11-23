Sábado – Pense por si

23 de novembro de 2025 às 14:18

Repórter SÁBADO: Edifício comprado pela Misericórdia de Lisboa por 32 milhões de euros em 2008 nunca foi utilizado

Um edifício comprado na Avenida José Malhoa, em 2008, nunca foi utilizado. Custou 32 milhões de euros. Nos últimos anos, caiu nas mãos do vandalismo e transformou-se no refúgio para toxicodependentes e sem-abrigo. O Repórter SÁBADO registou um ambiente de degradação que coloca em risco a segurança, mas traduz-se também num atentado à saúde pública. Para ver este domingo, no NOW, às 22h40.

