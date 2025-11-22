Sábado – Pense por si

22 de novembro de 2025 às 11:36

Repórter SÁBADO: Casas de renda económica destinadas a militares envolvidas em esquemas ilegais

Centenas de casas de renda económica destinadas aos militares das Forças Armadas estarão envolvidas em esquemas ilegais. Existem casos de subarrendamento, frações entregues a familiares e há até quem faça destas casas uma segunda habitação. É uma investigação do Repórter SÁBADO desta noite, a não perder, às 22h40, no NOW.

