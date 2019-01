A carregar o vídeo ...

A atriz e youtuber Anna Brisbin partilhou, no seu canal Brizzy Voices, um vídeo em que demonstra como ensinou ao seu cão-salsicha Remus alguns feitiços da saga Harry Potter. "Ensinaste o teu cão a falar alemão? Boa, boa, boa! Eu ensinei ao meu cão feitiços do Harry Potter", escreveu Anna no seu Twitter.

Remus, o cão que responde a feitiços da saga Harry Potter Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.