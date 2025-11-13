Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 08:32

Relâmpagos iluminam A1 no Porto

A depressão Claudia está a causar chuvas fortes e trovoada esta quinta-feira, durante a madrugada os relâmpagos iluminaram a A1 perto do Porto.

