09 de novembro de 2025 às 14:00

Rei Carlos III lidera homenagem do ‘Remembrance Sunday’ aos mortos de guerra

Milhares de militares, veteranos e civis reuniram-se em Londres, este domingo, para a cerimónia anual do ‘Remembrance Sunday’, com a presença do rei Carlos III. O evento assinala os mortos britânicos e aliados de todas as guerras, próximo do aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial.

