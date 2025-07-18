Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de julho de 2025 às 12:48

Recorde o momento em que Felix Baumgartner se tornou o primeiro homem a saltar da estratosfera

Felix Baumgartner foi o primeiro homem a saltar da estratoesfera, em 2012. O paraquedista austríaco morreu esta quinta-feira, aos 56 anos, num acidente enquanto praticava parapente em Itália.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana