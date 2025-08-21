Sábado – Pense por si

21 de agosto de 2025 às 14:22

Recorde alguns dos momentos do programa de Frank Caprio, "o juiz mais simpático do mundo"

O juiz norte-americano Frank Caprio morreu na quarta-feira, aos 88 anos. Ficou conhecido do público no programa ‘Caught in Providence’, onde demonstrava o sentido de humor e compaixão que levaram a que ficasse conhecido como ‘o juiz mais simpático do mundo”.

