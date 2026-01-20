Sábado – Pense por si

20 de janeiro de 2026 às 18:07

Rafa viaja para Portugal a qualquer momento: "Olho para o Benfica e não vejo melhor que ele"

No Mercado NOW, o diretor-executivo da Correio da Manhã Rádio, Pedro Sousa, afirmou que Rafa Silva vai fazer 33 anos em maio e que por isso os adeptos do clube devem estar cientes de que este vai ser um jogador para "rendimento imediato e que vai suprimir faltas no plantel".

