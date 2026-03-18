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18 de março de 2026 às 11:14

O momento em que prédio no centro de Beirute é atingido por míssil e colapsa

Um ataque aéreo israelita atingiu, esta quarta-feira, um edifício residencial em Bachoura, no centro de Beirute. Esta foi a quarta vez que o prédio foi alvo de ataques de Israel, que alega ter como alvo o Hezbollah.

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