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18 de março de 2026 às 11:49

Israel divulga imagens de novos ataques a alvos do Hezbollah no Líbano

O exército israelita divulgou, esta quarta-feira, um vídeo de alegados bombardeamentos contra posições do Hezbollah em território libanês. Em comunicado, as Forças Armadas de Israel afirmam ter "concluído uma onda de ataques contra o Hezbollah durante a noite".

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