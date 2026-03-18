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18 de março de 2026 às 10:53

Ruas de Caracas em festa após Venezuela derrotar os EUA e vencer o Mundial de beisebol

A Venezuela fez história, esta terça-feira, ao conquistar pela primeira vez o Mundial de Beisebol, após vencer os EUA por 3-2. Em Caracas, milhares de pessoas encheram as ruas para celebrar a vitória.

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