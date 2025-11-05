Sábado – Pense por si

05 de novembro de 2025 às 10:32

"Rabo de Peixe, a verdadeira história": Terceiro episódio estreia hoje no NOW

Não perca o terceiro episódio da série documental "Rabo de Peixe, a verdadeira história", da autoria de Ruben Pacheco Correia, que conta com imagens nunca antes vistas e depoimentos exclusivos. Não perca, esta noite, pelas 23h30, no canal NOW.

