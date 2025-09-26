Sábado – Pense por si

26 de setembro de 2025 às 16:53

“Quero agradecer ao presidente Trump pela sua ação ousada e decisiva”, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, pelo ataque americano às instalações nucleares do Irão e garantiu ainda que “tem de terminar o trabalho” contra o Hamas em Gaza.

