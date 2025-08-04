Sábado – Pense por si

04 de agosto de 2025 às 18:55

“Queremos que as pessoas sejam alimentadas”: Trump fala sobre papel dos EUA em Gaza

O presidente dos Estados Unidos disse, este domingo, que está a “investir” para alimentar os palestinianos que estão perante uma crise humanitária.

