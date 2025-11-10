Sábado – Pense por si

10 de novembro de 2025 às 17:26

Queda de helicóptero na Rússia faz pelo menos cinco mortos

Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas na queda de um helicóptero na República do Daguestão, no sul da Rússia, na sexta-feira.

