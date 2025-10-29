Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de outubro de 2025 às 15:51

“Que tipo de tréguas são estas?”: dezenas de palestinianos mortos em ataques israelitas em Gaza

Novos ataques que ocorreram, esta quarta-feira, mataram pelo menos 60 pessoas, incluindo crianças.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)