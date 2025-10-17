Sábado – Pense por si

“Que se f*** Netanyahu e Trump”: mensagem pró-Palestina reproduzida no sistema de som de aeroporto na Pensilvânia

Uma mensagem pró-Palestina e a atacar o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi reproduzida nos sistemas de som dos terminais de alguns aeroportos dos EUA. As autoridades já estão a investigar.

