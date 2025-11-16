Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de novembro de 2025 às 13:56

Quatro polícias baleados na zona rural do Kansas

Quatro polícias foram baleados na manhã de sábado durante uma operação numa residência numa área rural no estado norte americano do Kansas. Um suspeito morreu devido a ferimentos de balas e outro homem ficou ferido e foi levado para um hospital, onde se encontra em estado estável.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30