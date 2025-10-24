Sábado – Pense por si

24 de outubro de 2025 às 22:48

Quadro apenas conhecido por amigos de Picasso foi leiloado em Paris por 32 milhões de euros

Um retrato de Dora Maar pintado por Pablo Picasso, em 1943, foi vendido, esta sexta-feira, por 32 milhões de euros num leilão, em Paris. A obra, que permaneceu escondida durante mais de 80 anos, mostra a companheira do artista com um chapéu colorido, num dos períodos mais intensos da sua relação.

