29 de outubro de 2025 às 18:11

Putin anuncia novo míssil nuclear subaquático

Segundo o líder russo, “é 100 vezes mais pequeno do que um reator nuclear num submarino”, mas tem uma grande capacidade de destruição

