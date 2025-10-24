Sábado – Pense por si

24 de outubro de 2025 às 16:02

PSD salienta “vontade de ouvir propostas” dos outros partidos no debate sobre lei da nacionalidade

O parlamento aprovou esta sexta-feira o a aumento da residência mínima para a obtenção da nacionalidade de cinco para sete anos, para cidadãos de países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e para dez anos, para cidadãos de outros países.

