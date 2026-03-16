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16 de março de 2026 às 15:56

Trump exige que países se juntem para policiar Estreito de Ormuz

O presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu, este domingo, que alguns países enviassem navios de guerra para manter o estreito de Ormuz aberto, no que quer que seja uma coligação para patrulhar este estreito por onde circula cerca de um quinto do petróleo comercializado a nível mundial.

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