Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de março de 2026 às 16:02

''Enquanto crescia, as pessoas gozavam comigo'': O discurso emocionado da cantora das Huntrix ao receber o Óscar

O tema “Golden”, da banda sonora do filme de animação “As guerreiras do K-Pop", venceu o Óscar de Melhor Canção Original. No momento de receber a estatueta dourada, a cantora EJAE, da banda Huntrix, fez um discurso emocionado a recordar o passado e o sucesso agora alcançado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)